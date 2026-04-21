ROMA (ITALPRESS) – “Vergogna della razza umana. Bestia naturale, idiota patentata. Giorgia puttameloni. Che brutta donnaccia cattiva. Non c’è bisogno di discutere su questo punto di vista. Questa è una realtà“. Queste le offensive e volgari dichiarazioni pronunciate contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni da Vladimir Solovyev, anchorman e figura di spicco della propaganda russa, durante la sua trasmissione televisiva. “Si sentiva dalle dichiarazioni di Merz. Si sentiva dalla dichiarazione di questa Meloni, una creatura fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si era presentata con slogan completamente diversi. Beh, il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito anche Trump, al quale prima aveva giurato fedeltà” ha aggiunto in russo Solovyev.

TAJANI CONVOCA L’AMBASCIATORE RUSSO

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto convocare l’ambasciatore russo Aleksej Paramonov dopo gli insulti contro Giorgia Meloni rivolti dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyev. “Ho fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”, ha scritto Tajani su X.

LE REAZIONI DAL MONDO DELLA POLITICA

“Gli insulti vergognosi e le parole gravissime pronunciate da Vladimir Solovyov contro il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, meritano una dura e unanime condanna. Siamo di fronte a un attacco volgare e inaccettabile alle istituzioni italiane, che va respinto con estrema fermezza. All’amica e Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo scrive su X il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Condanno con fermezza i gravissimi insulti rivolti al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Parole volgari e offensive che suscitano profonda indignazione e che non sono compatibili con il rispetto dovuto alla dignità della persona e alle istituzioni. Al Presidente Meloni rivolgo la mia piena solidarietà e la mia vicinanza”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Gli insulti alla premier Giorgia Meloni mandati in onda sulla tv russa sono gravi e inaccettabili. Affettuosa solidarietà a Giorgia, senza se e senza ma”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Un conduttore televisivo russo, portavoce delle posizioni del Cremlino, ha rivolto inaccettabili accuse sessiste nei confronti di Giorgia Meloni. Ancora una volta, vorremmo ricordare al regime russo e ai suoi corifei, che chi insulta i rappresentanti delle istituzioni italiane offende l’intero Paese, e noi non lo accettiamo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Esprimo la mia solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le inqualificabili e volgari offese personali che le sono state rivolte dal conduttore russo Vladimir Solovyev”. Così in una nota il Presidente del M5S Giuseppe Conte.

“La solidarietà mia e di tutta Italia Viva per gli attacchi ricevuti da Giorgia Meloni da parte di una tv russa”. Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi.

“Questo delinquente, complice di un dittatore assassino pronuncia frasi irripetibili contro la Presidente del Consiglio a cui va la nostra incondizionata solidarietà. Si spera che passi la voglia di invitarlo nelle trasmissioni tv italiane con la scusa di ‘dare la parola a tutti'”. Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda.

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