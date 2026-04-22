Cina: portavoce Esteri, sostegno a sforzi diplomatici per cessate il fuoco duraturo USA-Iran

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sostiene le parti interessate nel proseguire l’impegno politico e diplomatico per risolvere le controversie, con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco completo e duraturo tra Stati Uniti e Iran, e di mantenere il Medio Oriente e la regione del Golfo in una situazione di pace e stabilità, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.

Guo ha formulato queste osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’estensione del cessate il fuoco, in scadenza stasera, a determinate condizioni.

“L’attuale situazione è giunta a una fase cruciale, dalla quale dipende la possibilità o meno che il conflitto si concluda. La priorità immediata è impedire con ogni mezzo una ripresa dei combattimenti”, ha dichiarato Guo.

Il portavoce ha aggiunto che la Cina è pronta ad agire nello spirito della proposta in quattro punti e a lavorare con la comunità internazionale per svolgere a tal fine un ruolo attivo e costruttivo.

(ITALPRESS).