La Cina rafforza il controllo delle alluvioni e il soccorso in caso di calamità nel sud

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno disposto operazioni di controllo delle alluvioni, di salvataggio d’emergenza e di soccorso in caso di calamità nelle aree più esposte, a causa del perdurare di precipitazioni frequenti nel sud del Paese, ha dichiarato ieri il ministero della Gestione delle Emergenze.

Le piogge cadute di recente in alcune aree delle province di Hunan, Guizhou e Jiangxi hanno superato i record registrati nello stesso periodo degli anni precedenti. Una nuova ondata di precipitazioni diffuse e intense è iniziata il 20 aprile e un’altra dovrebbe colpire il sud della Cina a partire dal 26 aprile, secondo quanto emerso da una riunione svoltasi ieri tra il ministero e l’ufficio del Comando statale per il controllo delle alluvioni e il soccorso in caso di siccità.

Come emerso durante la riunione, le piogge persistenti hanno saturato il terreno in alcune aree, aumentando i rischi di torrenti di montagna e disastri geologici.

Nel corso della riunione sono stati esortati sforzi per potenziare il monitoraggio, le previsioni e un’allerta tempestiva, ricorrendo a diversi canali per migliorare l’accuratezza delle previsioni a breve termine, ampliando la copertura delle allerte tempestive e garantendo che tali allerte raggiungano in tempo cittadine, villaggi e famiglie.

Le autorità sono state inoltre sollecitate a dare priorità alle operazioni di controllo delle alluvioni presso le strutture di assistenza agli anziani, nei cantieri e nelle aree turistiche.

Inoltre, è stato chiesto di condurre ispezioni approfondite e adottare misure di protezione presso bacini idrici, argini e infrastrutture idriche strategiche, insieme al preposizionamento mirato di forniture e attrezzature per i soccorsi in caso di calamità.

(ITALPRESS).