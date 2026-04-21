Onu, Bachelet non teme veto americano “Da presidente del Cile buoni rapporti con Trump”

di Stefano Vaccara

NEW YORK (ITALPRESS) – Prima uscita pubblica e primo test politico per Michelle Bachelet nella corsa alla successione del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Con l’avvio degli Interactive Dialogues dell’Assemblea Generale, prende forma la fase più visibile di un processo che resta formalmente aperto ma sostanzialmente condizionato dagli equilibri del Consiglio di Sicurezza.

L’ex presidente del Cile ed ex Alto Commissario ONU per i Diritti Umani ha partecipato martedì mattina alla prima sessione di confronto con gli Stati membri (durata oltre tre ore) e, subito dopo, ha risposto alle domande dei giornalisti, delineando i punti centrali della sua candidatura. Il momento più delicato riguarda le pressioni politiche provenienti dagli Stati Uniti.

Alla domanda di una reporter su una lettera inviata da alcuni senatori e membri del Congresso al Segretario di Stato Marco Rubio per sollecitare un veto alla sua nomina, criticando le sue posizioni sull’aborto definite troppo “zelanti”, Bachelet ha ribadito il suo sostegno ai diritti delle donne “senza distinzioni”, aggiungendo che, da Segretario Generale, manterrebbe le proprie convinzioni pur rispettando quelle altrui.

Un passaggio significativo, considerando che la scelta finale dipende dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Interpellata ancora se temesse quindi il veto americano, Bachelet ha risposto ricordando che durante la sua presidenza del Cile, nel primo mandato di Donald Trump, i rapporti tra i due Paesi sono rimasti positivi.

Parole politicamente calibrate, che riflettono la natura di una competizione in cui la trasparenza formale si intreccia con dinamiche geopolitiche decisive. La corsa è appena iniziata, e dopo Bachelet, questo pomeriggio sarà la volta dell’argentino Rafael Mariano Grossi, a capo dell’Agenzia nucleare dell’ONU. La corsa alla carica più importante della Nazioni Unite è già entrata nel vivo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).