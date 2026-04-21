Malta, scarsità idrica e sostenibilità al centro dei colloqui con l’Unione europea

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela ha incontrato a Valletta la Commissaria europea per l’Ambiente Jessika Roswall per discutere le sfide ambientali di Malta e la strategia di sostenibilità a lungo termine.

Durante l’incontro, Abela ha sottolineato i vincoli strutturali del Paese, tra cui la scarsità d’acqua, lo spazio territoriale limitato e l’insularità, evidenziando il loro impatto continuo sullo sviluppo nazionale e sulla pianificazione delle infrastrutture.

Ha inoltre indicato Malta Vision 2050 come quadro strategico fondamentale per affrontare tali sfide attraverso misure pratiche di sostenibilità. Il piano dà priorità alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza idrica, all’economia circolare e all’uso efficiente delle risorse, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, la resilienza e la competitività economica.

Affrontando il tema della scarsità idrica, Abela ha affermato che Malta ha investito nel rafforzamento del proprio sistema idrico, citando iniziative come il programma New Water, volto a sostenere il settore agricolo.

Il Primo Ministro ha inoltre illustrato gli sforzi per ampliare l’economia circolare, tra cui iniziative di separazione dei rifiuti, un sistema di rimborso per i contenitori di bevande e investimenti in strutture come l’EcoHive Complex, insieme a campagne di sensibilizzazione pubblica rafforzate.

All’incontro hanno partecipato anche la Ministra dell’Ambiente Miriam Dalli e il consigliere del Primo Ministro per gli affari europei, Leandro Borg.

-Foto DOI-

(ITALPRESS).