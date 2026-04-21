Libia, Belgasem Khalifa Haftar visita la fiera Libya Build con l’ambasciatore Gianluca Alberini

TRIPOLI (ITALPRESS) – Il Direttore Generale del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, l’ingegnere Belgasem Khalifa Haftar, ha effettuato un tour all’interno della fiera Libya Build a Bengasi accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia, Gianluca Alberini, per visionare i padiglioni delle aziende operanti nel settore dello sviluppo.

Secondo un comunicato del Fondo per lo Sviluppo via Facebook, Haftar ha sottolineato l’importanza della partnership con le imprese italiane per la loro avanzata esperienza, specialmente nella sanità e nelle infrastrutture, ricordando che tali competenze hanno portato alla firma di contratti per progetti vitali come la manutenzione e lo sviluppo del Benghazi Medical Center.

-Foto Fondo di sviluppo e ricostruzione libico-

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