Cina: nel 2025 gli spettacoli commerciali dal vivo hanno attirato 194 mln di spettatori

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025, in Cina sono stati messi in scena circa 640.400 spettacoli dal vivo a carattere commerciale (esclusi quelli nei luoghi di intrattenimento), attirando complessivamente 194 milioni di spettatori, secondo i dati della China Association of Performing Arts.

Le cifre sono state diffuse ieri da Liu Kezhi, responsabile dell’associazione, al China Performing Arts Market, durato tre giorni e tenutosi quest’anno a Hohhot, capoluogo della Mongolia Interna.

Secondo i dati della piattaforma informativa di biglietteria dell’associazione, nel 2025 il mercato cinese degli spettacoli dal vivo ha generato ricavi complessivi per 83,722 miliardi di yuan (circa 12,21 miliardi di dollari), in aumento del 5,19% su base annua.

Il 2025 ha segnato un altro periodo di forte crescita per il settore, con nuovi format, sedi e spazi performativi che sono emersi sempre più rapidamente.

“Gli spettacoli di grande portata restano molto popolari e sono diventati un potente motore dei consumi culturali e turistici. Allo stesso tempo, una serie di produzioni di alta qualità mostrano una crescente vitalità creativa, e i piccoli teatri e i nuovi spazi per spettacoli stanno conoscendo uno sviluppo sempre più concentrato”, ha dichiarato Liu.

Il responsabile ha aggiunto che il settore sta assumendo nuove caratteristiche, tra cui una maggiore attenzione all’esperienza del pubblico, un’integrazione più profonda con il turismo e un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).