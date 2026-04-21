Intesa tra Undp e Assorestauro per preservare il patrimonio culturale libico

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) ha siglato un’intesa con l’associazione Assorestauro per preservare il patrimonio culturale libico a margine della fiera Libya Build a Bengasi. Secondo un comunicato dell’Undp su Facebook, l’accordo ha visto il sostegno dell’ambasciata d’Italia e prevede supporto tecnico e formazione per professionisti locali.

L’iniziativa, che segna i 50 anni di presenza dell’organizzazione nel Paese, mira a una ripresa economica sostenibile attraverso il restauro di spazi pubblici, inclusi i progetti a Ghadames e piazza Sylphium. L’Undp ha sottolineato che la tutela dei beni storici è essenziale per lo sviluppo e per garantire un futuro stabile alle nuove generazioni, promuovendo interventi guidati da esperti libici e italiani per valorizzare la memoria architettonica nazionale attraverso una cooperazione tecnica d’eccellenza che valorizzi le competenze del territorio e favorisca lo scambio di conoscenze specialistiche nel settore della conservazione monumentale.

– foto ufficio stampa Assorestauro –

(ITALPRESS).