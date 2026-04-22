Malta rafforza i legami con la Libia, l’ambasciatore incontra Haftar

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Franklin J. Aquilina, ambasciatore di Malta in Libia, ha tenuto colloqui con Khalifa Haftar presso il Comando Generale a Bengasi durante una visita di cortesia volta a rafforzare i legami bilaterali. Entrambe le parti hanno sottolineato la solidità dei rapporti storici tra Malta e Libia, ribadendo l’impegno condiviso ad ampliare la cooperazione in settori chiave.

L’incontro si è concentrato sull’importanza di portare avanti il processo politico libico secondo la roadmap della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’unità, della sovranità e della stabilità del Paese. Aquilina ha inoltre accolto con favore un accordo sulla spesa unificata mediato dagli Stati Uniti, definendolo un passo significativo verso una maggiore coerenza finanziaria e responsabilità.

Nel corso dei colloqui sono stati affrontati anche i temi della migrazione e delle più ampie sfide del Mediterraneo, evidenziando ambiti di interesse comune. Malta ha ribadito la propria disponibilità a contribuire allo sviluppo della Libia, in particolare nei settori della sicurezza, delle infrastrutture, dell’istruzione e della ricerca. Entrambe le parti hanno espresso ottimismo sul fatto che un impegno continuo possa rafforzare la cooperazione e sostenere la stabilità nella regione.

-Foto Ambasciata di Malta in Libia-

(ITALPRESS).