Cina: il panda Yuanbao festeggia 6 anni allo zoo di Taipei (3)

TAIPEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il panda gigante Yuanbao gusta una torta ghiacciata durante una festa di compleanno allo zoo di Taipei, nella regione di Taiwan, nel sud-est della Cina, il 28 giugno 2026. Lo zoo ieri ha celebrato il sesto compleanno di Yuanbao, la più giovane discendente di una coppia di panda giganti donata dalla Cina continentale a Taiwan nel 2008.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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