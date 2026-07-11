PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore carica il grano appena raccolto su un veicolo nel sottodistretto di Pingyi, nella contea di Pingyi, città di Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 5 giugno 2026. La Cina ha registrato nel 2026 un altro abbondante raccolto di cereali estivi, con una produzione complessiva che ha superato per la prima volta 150 milioni di tonnellate, secondo i dati ufficiali diffusi ieri. La produzione di cereali estivi del Paese ha raggiunto quest’anno 150,75 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,7%, pari a un milione di tonnellate, su base annua, secondo un’indagine dell’Ufficio nazionale di statistica.

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