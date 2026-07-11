PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un macchinario agricolo raccoglie il grano in un villaggio della cittadina di Weirong, nella contea di Jingning, città di Pingliang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 7 luglio 2026. La Cina ha registrato nel 2026 un altro abbondante raccolto di cereali estivi, con una produzione complessiva che ha superato per la prima volta 150 milioni di tonnellate, secondo i dati ufficiali diffusi ieri. La produzione di cereali estivi del Paese ha raggiunto quest’anno 150,75 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,7%, pari a un milione di tonnellate, su base annua, secondo un’indagine dell’Ufficio nazionale di statistica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).