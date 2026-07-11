PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una fotografia aerea, scattata da un drone il 13 giugno 2026, mostra dei macchinari agricoli mentre caricano su un camion il grano appena raccolto in un’azienda agricola della città di Yongji, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. La Cina ha registrato nel 2026 un altro abbondante raccolto di cereali estivi, con una produzione complessiva che ha superato per la prima volta 150 milioni di tonnellate, secondo i dati ufficiali diffusi ieri. La produzione di cereali estivi del Paese ha raggiunto quest’anno 150,75 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,7%, pari a un milione di tonnellate, su base annua, secondo un’indagine dell’Ufficio nazionale di statistica.

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