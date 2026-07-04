Cina: dottoranda italiana studia la pittura su vetro a Tianjin (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Laura Maria Cinquini (a destra), dottoranda italiana in storia mondiale all’Università di Torino, e Zhang Chunlin, rappresentante erede di un elemento del patrimonio culturale immateriale di Tianjin, posano per una foto a Tianjin, nel nord della Cina, il 17 aprile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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