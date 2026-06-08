HENGSHUI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’addetta lavora in un laboratorio di un’azienda che produce dispositivi medici nel distretto di Jizhou della città di Hengshui, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il 7 giugno 2026. Negli ultimi anni, il distretto ha sviluppato un cluster industriale specializzato in dispositivi medici e ausili per la riabilitazione, guidando le imprese verso la produzione di prodotti intelligenti e di alta gamma. Attualmente, il distretto ospita oltre 300 produttori di dispositivi medici e ausili per la riabilitazione, fornendo oltre 40.000 posti di lavoro.

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