MAR CINESE MERIDIONALE (XINHUA) – Dei delfini si divertono nel Mar Cinese Meridionale, il 5 giugno 2026. Negli ultimi anni, la Guardia costiera cinese ha rafforzato con determinazione la gestione e la protezione ecologica nelle acque del Mar Cinese Meridionale, con l’obiettivo di creare un habitat stabile per la fauna marina. I delfini sono noti per la loro elevata sensibilità alla qualità dell’acqua di mare e all’ambiente marino. Un grande branco di delfini che cerca cibo di notte è un esempio del continuo miglioramento delle condizioni ecologiche del Mar Cinese Meridionale.

-Foto Xinhua-

(XINHUA).