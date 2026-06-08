Cina: portavoce, UE collabori per promuovere cooperazione economica e commerciale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha un atteggiamento aperto e positivo verso la risoluzione delle controversie economiche e commerciali con l’Unione europea (UE), ha affermato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri, aggiungendo che il Paese spera che l’UE collabori con la Cina per trovare soluzioni attraverso il dialogo e la consultazione, e per garantire che la cooperazione economica e commerciale tra Cina e UE continui a portare benefici alle imprese e ai cittadini di entrambe le parti.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa in risposta a una domanda sull’argomento.

(ITALPRESS).