Xi esorta Cina e Repubblica popolare democratica di Corea a difendere sovranità e interessi di sviluppo

PYONGYANG (REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA) (XINHUA) – Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina, oggi ha dichiarato che la Cina e la Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK) dovrebbero difendere con fermezza la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo rispettivi, e mantenere congiuntamente la pace e lo sviluppo regionali.

Durante i colloqui con Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della DPRK, Xi ha affermato che i due Paesi dovrebbero rafforzare il coordinamento strategico e la cooperazione.

(XINHUA).