Egitto, il Valico di Rafah riceve il 48esimo gruppo di feriti e malati provenienti da Gaza

EGITTO (ITALPRESS) – Il valico di Rafah, nel Nord Sinai in Egitto, ha ricevuto, il 48^ gruppo di feriti e malati palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, per un totale di 81 persone, tra cui 30 feriti e malati e 51 accompagnatori. Secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale egiziana per i media, le équipe mediche del Ministero della Salute egiziano hanno effettuato i controlli sanitari necessari all’arrivo, in vista del trasferimento dei pazienti in diversi ospedali del Paese per ricevere le cure, tramite ambulanze attrezzate. La stessa fonte ha aggiunto che questo gruppo rientra in una serie di arrivi successivi, preceduti dall’ingresso di 47 gruppi dall’apertura del lato palestinese del valico di Rafah lo scorso febbraio, dopo la chiusura da parte delle autorità israeliane.

– foto IPA Agency –

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