Arriva la notizia: l’Italia Under 17 di Daniele Franceschini ha battuto a Tallinn il Belgio ai rigori ed è diventata campione d’Europa. Come nel 2024. Pochi minuti dopo, al 18′ di Grecia-Italia, Pio Esposito ha reso omaggio agli azzurrini con il bel gol vittorioso che ha confermato il buon lavoro di Silvio Baldini definito – ci sta anche questo nella sua turbinosa carriera – il ct ad interim a scadenza rapida: due impegni, tertium non datur. L’ospite dopo tre partite puzza. Meglio evitare. Può venir fuori uno scemo del villaggio che chieda la conferma alla guida della Nazionale e scoppia un casino che magari finisce per coinvolgere anche Abodi e Malagò. Fantascienza? No, nella primavera dell’82 un grande giornale mi definì lo scemo del villaggio. Perchè difendevo con le unghie e coi denti – quasi solitario – il ct Enzo Bearzot. E perchè continuavo a dire e a scrivere che saremmo diventati Campioni del Mondo. E così fu. Silvio, solo tu potresti far rinascere la Nazionale, oggi ti raccomando ct mentre i Grandi Incompetenti sono pronti a ingaggiare l’inutile Conte coprendolo di milioni: ci ha già provato, ha fallito. Come Spalletti. Come Gattuso.

Io sono…federale da sempre, dai tempi del pur criticatissomo Valcareggi. Dopo il Sudafrica 2010 mi permisi di segnalare la grave crisi della Nazionale. Accusavo da anni l’eccesso di giocatori esotici nei ruoli più importanti delle nostre squadre e mi piacque un’idea federale suggerita e sostenuta da Prandelli: arruolare fin dalle giovanili i ragazzi italiani di origine straniera. Non successe nulla, anzi, sempre peggio. Finchè…Le formazioni delle Under sono anche socialmente importanti. Prendi al volo la Under di Baldini e capisci subito che gli allenatori di Coverciano fanno sul serio: lui ha un’Italia Open con numerosi “Balotelli” (citato come esemplare d’integrazione dal governatore di New York): Ahanor belga, Chiarodia tedesco, Ndour senegalese, Koleosho statunitense, Ekhator nigeriano, Fini ivoriano. Ragazzi italiani di origine straniera anche nella rosa di Daniele Franceschini e nelle altre Under. Il calcio è riuscito dove non sono riuscite le istituzioni politiche e sociali.

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