Cina: Heilongjiang intensifica attività di gestione di cereali post-raccolto (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 25 ottobre 2026, mostra dei cereali lavorati da una macchina essiccatrice in un’area di essiccazione di un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Mentre il raccolto autunnale volge al termine nello Heilongjiang, la principale provincia produttrice di cereali della Cina, tutte le sue aree cerealicole stanno intensificando le attività di gestione post-raccolta per garantire lo stoccaggio e l’acquisto dei cereali in condizioni di sicurezza.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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