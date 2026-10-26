Cina: Heilongjiang intensifica attività di gestione di cereali post-raccolto (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 20 ottobre 2026, mostra le operazioni di scarico di cereali presso un’azienda di acquisto e stoccaggio di cereali nella contea di Jixian, città di Shuangyashan, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Mentre il raccolto autunnale volge al termine nello Heilongjiang, la principale provincia produttrice di cereali della Cina, tutte le sue aree cerealicole stanno intensificando le attività di gestione post-raccolta per garantire lo stoccaggio e l’acquisto dei cereali in condizioni di sicurezza.

-Foto Xinhua-

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