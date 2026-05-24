Cina: Hebei, Shijiazhuang promuove economia notturna per stimolare consumi (2)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone trascorrono il loro tempo libero in un’antica cittadina nel distretto di Luquan, a Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il 23 maggio 2026. Shijiazhuang sta promuovendo la sua economia notturna per valorizzare il potenziale dei consumi locali. La città ha integrato risorse intersettoriali nei settori del commercio, della cultura, del turismo e dello sport per diversificare gli scenari di consumo notturno e migliorare la qualità dei servizi.

-Foto Xinhua-

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