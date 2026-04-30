QINHUANGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto di una base industriale di robot intelligenti addestra un robot nel distretto di Haigang a Qinhuangdao, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 28 aprile 2026. Le autorità locali del distretto hanno istituito una piattaforma per l’innovazione e introdotto politiche mirate per incoraggiare le imprese del settore robotico ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo così l’aggiornamento di un’ampia gamma di prodotti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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