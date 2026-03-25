Cina: Harbin, al via fiera del lavoro con oltre 500 imprese partecipanti (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 24 marzo 2026, mostra una fiera del lavoro presso la Harbin University of Science and Technology a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La fiera di due giorni ha preso il via qui oggi, riunendo oltre 500 imprese e offrendo più di 17.000 posti di lavoro in molteplici settori industriali, tra cui ingegneria elettrica, automazione, scienze informatiche e nuovi materiali.

-Foto Xinhua-

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