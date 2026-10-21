Dushanbe, premier cinese Li Qiang partecipa a riunione capi di governo della SCO

DUSHANBE (TAGIKISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo ministro cinese Li Qiang partecipa alla 25esima riunione del Consiglio dei capi di governo (primi ministri) degli Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Dushanbe, in Tagikistan, il 20 ottobre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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