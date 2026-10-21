Putin annuncia la liberazione del cittadino americano Hubbard. Trump “Con le sanzioni non sarebbe stato possibile”

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato la liberazione del cittadino americano Stephen Hubbard, catturato nel 2022 dalle forze di Mosca mentre combatteva a fianco dell’esercito ucraino. Hubbard era stato condannato a quasi 7 anni di carcere. L’annuncio è arrivato in concomitanza con la visita a San Pietroburgo dell’inviato americano Steve Witkoff.

“Molte persone, che avevano chiesto l’immediata imposizione di sanzioni contro la Russia, dovrebbero ora scusarsi con il presidente Trump, dato che non sapevano che stava negoziando il rilascio di Stephen Hubbard”. E’ quanto si legge sul profilo Truth del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel messaggio l’accordo su Hubbard viene definito “davvero importante e di grande rilievo” per gli Stati Uniti. “Se le sanzioni fossero state applicate, questi negoziati si sarebbero certamente interrotti in modo definitivo e totale”, prosegue il messaggio.

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