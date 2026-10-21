SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) – “La situazione è stata rivalutata, tenendo conto anche dei segnali ricevuti dagli americani, e il nostro presidente (Vladimir Putin) ha informato Steve Witkoff che siamo, in linea di principio, pronti a riprendere i negoziati trilaterali intorno al 10 novembre”. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Jury Ushakov, secondo quanto pubblicato dal Cremlino. Ushakov ha rilasciato le dichiarazioni al termine dell’incontro tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff oggi a San Pietroburgo. “E’ importante sottolineare che è stato discusso nello specifico il tema di una possibile ripresa dei negoziati trilaterali tra i rappresentanti di Russia, Stati Uniti e Ucraina”, ha precisato Ushakov. “Il presidente russo ha elogiato gli sforzi di mediazione dell’amministrazione statunitense, di Donald Trump in persona e dei suoi rappresentanti speciali, per aver trovato soluzioni reciprocamente accettabili”, ha ancora detto il consigliere russo.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]