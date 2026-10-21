Yemen, missile balistico contro l’aeroporto di Aden

SANA’A (ITALPRESS) – Un missile balistico lanciato dagli Houthi dello Yemen ha colpito oggi l’aeroporto di Aden, capitale provvisoria del governo legittimo yemenita. Un corrispondente della Tv Al Arabiya ha riferito che il missile balistico lanciato dalle milizie sciite ha centrato l’aeroporto di Aden. Poco prima era stato segnalato il boato provocata da un’esplosione nelle vicinanze dello scalo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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