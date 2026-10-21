Onu e governo libico a confronto su cooperazione allo sviluppo

ROMA (ITALPRESS) – Il vice rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU e coordinatore residente per la Libia, Ulrika Richardson, ha incontrato il ministro di Stato per gli Affari del Primo Ministro e del Consiglio dei Ministri e ministro ad interim del Governo Locale libico, Mohammed Ben Ghalboun. E secondo quanto dichiarato dalle Nazioni Unite in Libia in un comunicato sul proprio account X ufficiale, l’incontro ha affrontato il rafforzamento del coordinamento della cooperazione internazionale allo sviluppo a livello centrale e locale.

Le discussioni si sono concentrate sull’allineamento del sostegno internazionale alle priorità di sviluppo libiche, sulla promozione della trasparenza e sulla garanzia che le risorse producano benefici tangibili per le comunità locali. Il ministro Ben Ghalboun ha espresso interesse a utilizzare le competenze tecniche delle Nazioni Unite e la condivisione di conoscenze per rafforzare le capacità nazionali nella pianificazione, nel finanziamento e nel coordinamento dello sviluppo.

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