Maxi operazione antimafia internazionale, 30 misure cautelari tra Italia, Spagna e Svizzera. Sequestrati 21 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Maxi operazione della Guardia di Finanza contro un’associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, dedita al riciclaggio internazionale, alle frodi fiscali, ai reati fallimentari, al traffico di stupefacenti e ai reati in materia di armi. Sono 30 gli indagati destinatari di misure cautelari, di cui 16 in carcere e 14 agli arresti domiciliari. È inoltre in corso un sequestro preventivo d’urgenza per oltre 21 milioni di euro.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano – Direzione distrettuale antimafia, è condotta dai Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza, con il supporto di reparti specializzati del Corpo. In corso arresti anche in Spagna e in Svizzera, oltre a perquisizioni in diverse province italiane, con l’impiego di oltre 350 militari. Nel corso delle attività investigative si sta procedendo al sequestro di contanti, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso e macchinette conta soldi.

– Foto screenshot video GDF –

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