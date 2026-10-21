Egitto, Badawi incontra i partner internazionali al MOC 2026: focus su investimenti ed energia

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Accelerare gli investimenti, aumentare la produzione di petrolio e gas e valorizzare le risorse del Mediterraneo orientale. Questi i temi al centro della tavola rotonda “Il futuro dell’energia in Egitto”, presieduta dal ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie, Karim Badawi, nell’ambito della conferenza e fiera Mediterranean Oil and Gas (MOC 2026).

All’incontro hanno partecipato il ministro dell’Energia di Cipro, Michael Damianos, il segretario generale del Forum del gas del Mediterraneo orientale (EMGF), Osama Mubarez, e i rappresentanti delle compagnie petrolifere e del gas internazionali operanti in Egitto.

Badawi ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione con gli investitori, superare gli ostacoli agli investimenti e accelerare le attività di esplorazione e sviluppo per contrastare il calo della produzione. Ha inoltre evidenziato il ruolo strategico delle infrastrutture egiziane per il trasporto e la liquefazione del gas nel collegare le risorse regionali ai mercati internazionali.

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