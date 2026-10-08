Le maree sono fenomeni naturali caratterizzati dall’innalzamento e dall’abbassamento periodico del livello del mare. Si verificano principalmente a causa dell’attrazione gravitazionale esercitata dalla Luna e dal Sole sulle masse d’acqua presenti sulla Terra. Questo movimento continuo interessa oceani, mari e zone costiere, influenzando gli ecosistemi marini, la navigazione e numerose attività umane.

Le maree rappresentano uno dei fenomeni più affascinanti del nostro pianeta, perché rendono visibile l’interazione tra la Terra e gli altri corpi celesti. Nonostante possano sembrare semplici oscillazioni del livello dell’acqua, sono il risultato di un complesso equilibrio tra forze gravitazionali, rotazione terrestre e caratteristiche geografiche dei bacini marini.

La loro intensità varia notevolmente da una località all’altra: alcune coste registrano differenze di pochi centimetri, mentre altre possono essere interessate da escursioni di diversi metri tra l’alta e la bassa marea.

Come si formano le maree

Il principale responsabile delle maree è la Luna, la cui forza gravitazionale agisce continuamente sulla Terra. Anche il Sole esercita un’attrazione gravitazionale sulle acque terrestri, ma il suo contributo alla generazione delle maree è inferiore rispetto a quello lunare, soprattutto a causa della maggiore distanza dal nostro pianeta.

Per comprendere il fenomeno, bisogna considerare che l’attrazione gravitazionale della Luna non è identica in ogni punto della Terra. Sul lato rivolto verso il nostro satellite è leggermente più intensa rispetto al centro del pianeta, mentre sul lato opposto è più debole. Questa differenza di attrazione, combinata con il movimento del sistema Terra-Luna attorno al comune centro di massa, determina la formazione di due rigonfiamenti delle masse oceaniche, approssimativamente collocati su lati opposti del globo.

Con la rotazione terrestre, le diverse regioni attraversano queste zone di innalzamento e abbassamento delle acque. In un modello ideale, ciò comporta due alte maree e due basse maree durante un giorno lunare, della durata di circa 24 ore e 50 minuti.

Nella realtà, però, la distribuzione delle terre emerse, la profondità dei fondali e la forma delle coste modificano sensibilmente questo schema. Le caratteristiche dei bacini oceanici possono amplificare, attenuare o ritardare il movimento delle maree, rendendo il fenomeno diverso da una regione all’altra.

Qual è la differenza tra alta e bassa marea

L’alta marea si verifica quando il livello del mare raggiunge un massimo relativo durante il ciclo delle maree. In questa fase, l’acqua avanza verso la costa e può sommergere temporaneamente spiagge, scogli e porzioni di litorale che rimangono normalmente asciutte.

La bassa marea, al contrario, corrisponde al momento in cui il livello del mare raggiunge un minimo relativo. L’acqua si ritira, lasciando scoperte superfici sabbiose, fondali poco profondi e zone rocciose precedentemente sommerse.

Il passaggio dalla bassa all’alta marea viene chiamato flusso o marea montante, mentre il movimento opposto prende il nome di riflusso o marea calante.

L’intervallo tra due alte maree consecutive è mediamente di circa 12 ore e 25 minuti nelle località caratterizzate da maree semidiurne. Tuttavia, esistono anche regioni nelle quali si manifesta una sola alta marea e una sola bassa marea al giorno, oppure due oscillazioni di ampiezza differente.

La differenza verticale tra il livello raggiunto durante l’alta marea e quello della successiva bassa marea viene definita escursione di marea. Questo valore costituisce uno degli indicatori più utilizzati per descrivere l’intensità del fenomeno.

In alcuni tratti del Mediterraneo l’escursione è generalmente contenuta, mentre lungo determinate coste atlantiche può superare diversi metri.

Maree vive e maree morte: il ruolo della Luna e del Sole

Le maree non mantengono sempre la stessa intensità, ma cambiano nel corso del mese lunare in funzione della posizione reciproca di Terra, Luna e Sole.

Durante le fasi di Luna nuova e Luna piena, i tre corpi celesti risultano approssimativamente allineati. In questa configurazione, gli effetti gravitazionali che producono le maree si rafforzano, determinando escursioni generalmente più ampie. Si parla quindi di maree vive, caratterizzate da alte maree più elevate e basse maree più basse rispetto ai valori medi.

Durante il primo e l’ultimo quarto lunare, invece, le direzioni delle forze mareali generate dalla Luna e dal Sole formano approssimativamente un angolo retto. I loro effetti si contrastano parzialmente, producendo oscillazioni meno accentuate. Queste condizioni vengono chiamate maree morte.

Le denominazioni non indicano che il movimento dell’acqua si arresti, ma semplicemente che l’escursione risulta rispettivamente maggiore o minore.

Anche la distanza della Luna dalla Terra può influenzare l’intensità del fenomeno. Quando il nostro satellite si trova al perigeo, ovvero nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, la sua azione mareale diventa più intensa.

La combinazione di particolari condizioni astronomiche può quindi generare maree eccezionalmente elevate, soprattutto nelle località geograficamente predisposte a grandi oscillazioni del livello marino.

Dove si verificano le maree più alte del mondo

L’ampiezza delle maree dipende non soltanto dalle forze astronomiche, ma anche dalla conformazione geografica delle coste e dei fondali.

Uno dei luoghi più conosciuti per l’intensità di questo fenomeno è la Baia di Fundy, situata sulla costa atlantica del Canada, tra le province del Nuovo Brunswick e della Nuova Scozia. In alcune zone della baia, l’escursione tra alta e bassa marea può raggiungere e superare i 15 metri.

La particolare conformazione della baia favorisce un fenomeno di risonanza, attraverso il quale l’oscillazione naturale dell’acqua viene amplificata dalla frequenza delle maree oceaniche.

Un altro luogo particolarmente famoso è Mont Saint-Michel, in Francia, dove l’avanzamento e il ritiro del mare trasformano profondamente il paesaggio costiero. Durante le maree più intense, l’acqua può circondare il promontorio sul quale sorge il celebre complesso abbaziale.

In Italia, il fenomeno delle maree assume particolare rilevanza nella laguna di Venezia, dove le oscillazioni del livello marino, combinate con condizioni meteorologiche e altri fattori, possono contribuire agli episodi di acqua alta.

Nel Mediterraneo, tuttavia, le maree presentano generalmente escursioni più contenute rispetto a quelle osservate lungo molte coste oceaniche. La configurazione del bacino e le sue caratteristiche fisiche limitano infatti l’ampiezza delle oscillazioni in numerose località.

Perché le maree sono importanti per l’ambiente e le attività umane

Le maree svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento degli ecosistemi costieri. L’alternanza tra immersione ed esposizione all’aria crea habitat particolari, popolati da organismi capaci di adattarsi a condizioni ambientali molto variabili.

Nelle zone intertidali, ovvero le aree comprese tra i livelli dell’alta e della bassa marea, vivono molluschi, crostacei, alghe e numerose altre specie. Questi organismi devono sopportare periodi di sommersione alternati a momenti di esposizione al sole, al vento e alle variazioni di temperatura.

Le correnti generate dalle maree contribuiscono inoltre al rimescolamento delle acque, al trasporto dei nutrienti e alla distribuzione dei sedimenti. Tali processi influenzano la produttività biologica degli ambienti marini e la continua trasformazione delle coste.

Dal punto di vista delle attività umane, conoscere gli orari delle maree è essenziale per la navigazione, soprattutto nei porti e nei canali caratterizzati da fondali poco profondi. Pescatori, operatori portuali e diportisti utilizzano specifiche tavole di marea per prevedere le variazioni del livello dell’acqua e organizzare gli spostamenti in sicurezza.

Le maree costituiscono anche una possibile fonte di energia rinnovabile. Attraverso impianti mareomotrici è possibile sfruttare il movimento periodico delle acque per produrre elettricità, sebbene la realizzazione di queste infrastrutture richieda condizioni geografiche favorevoli e attente valutazioni ambientali.

Lo studio delle maree riveste inoltre un’importanza crescente per la gestione delle aree costiere. Le previsioni astronomiche, integrate con i dati meteorologici, consentono di valutare il rischio di allagamenti e di pianificare interventi di protezione.

Comprendere come funzionano le maree significa quindi conoscere meglio non soltanto i rapporti gravitazionali tra Terra, Luna e Sole, ma anche numerosi processi naturali che contribuiscono a modellare il paesaggio e a regolare la vita negli ambienti marini.