Iran “Nessun dialogo con Washington finché non verranno soddisfatte le nostre richieste”

ROMA (ITALPRESS) – I media iraniani riferiscono che Teheran ha comunicato ieri sera al comandante dell’esercito pakistano, il maresciallo Asim Munir, che non vi saranno colloqui con Washington finché non verranno soddisfatte le richieste di Teheran, ribadendo così la propria posizione nonostante gli sforzi di mediazione di Islamabad. Secondo l’agenzia iraniana Nur News, il presidente Massoud Pezeshkian ha discusso gli sforzi di mediazione e gli sviluppi regionali durante un incontro a Teheran con Munir. “Gli americani devono prima togliere le minacce e le sanzioni; solo dopo potremo avviare il dialogo”, ha dichiarato Pezeshkian. “Il nostro popolo oggi non si fida dell’America e ritiene che, se negoziassimo, ci attaccherebbero di nuovo”.

Il Pakistan svolge un ruolo di mediatore principale tra Stati Uniti e Iran. Precedenti sforzi di mediazione avevano portato a un accordo di pace temporaneo a giugno, ma il cosiddetto “memorandum di Islamabad” è presto fallito con la ripresa dei combattimenti tra Iran e Stati Uniti poche settimane dopo la firma.

Munir ha incontrato anche il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. In un comunicato iraniano relativo all’incontro, il responsabile iraniano ha sottolineato che Washington non potrà guadagnare la fiducia di Teheran finché non soddisferà le sette condizioni avanzate il mese scorso per la riapertura dello Stretto di Hormuz.

“Teheran non ha nulla di nuovo da dire all’America, e l’America non può conquistare la fiducia dell’Iran se non attuando le sette condizioni”, ha affermato Ghalibaf, aggiungendo che “le minacce e le mosse militari non possono influenzare le decisioni strategiche della Repubblica islamica”.

Le condizioni iraniane comprendono la fine del blocco americano dei porti iraniani, la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di petrolio e la cessazione delle ostilità su tutti i fronti nella regione. Anche il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaee, ha trasmesso un messaggio analogo in un incontro separato con Munir, ribadendo che non ci saranno colloqui con Washington finché non verranno accolte le richieste di Teheran. Rezaee ha inoltre dichiarato che tutto il materiale nucleare arricchito resterà in Iran, confermando la posizione della Guida iraniana secondo cui l’uranio arricchito a livelli prossimi a quelli necessari per la costruzione di armi non deve essere inviato all’estero.

Nei giorni scorsi il vicepresidente statunitense J.D. Vance aveva affermato che l’Iran deve ridurre in modo “concreto” la propria capacità di arricchimento dell’uranio per soddisfare le richieste americane e porre fine al conflitto in corso da otto mesi. Israele, Stati Uniti e altri Paesi occidentali accusano da tempo Teheran di perseguire la costruzione di armi nucleari, citando l’arricchimento dell’uranio al 60 per cento, livello ben superiore a quello necessario per usi civili e prossimo al 90 per cento richiesto per un’arma. L’Iran nega di voler realizzare armi nucleari.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).