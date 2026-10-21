L’Unione europea e la Bers puntano a rafforzare il coordinamento degli investimenti in Tunisia

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Unione europea e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) puntano a rafforzare il coordinamento degli investimenti in Tunisia, con particolare attenzione alle infrastrutture sostenibili, alla transizione energetica e al sostegno alle piccole e medie imprese.

I rappresentanti della Direzione generale per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo della Commissione europea, della delegazione dell’Ue in Tunisia e della Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) hanno tenuto un incontro di coordinamento per individuare nuove opportunità di collaborazione e allineare i finanziamenti alle priorità del Paese.

Tra i settori al centro dei colloqui figurano lo sviluppo delle reti elettriche e delle energie rinnovabili, il miglioramento delle interconnessioni energetiche e il rafforzamento della competitività del settore privato, anche attraverso un più agevole accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese.

Secondo quanto comunicato dai partner, la cooperazione ha consentito di mobilitare circa 70 milioni di euro in sostegno da parte dell’Ue. L’obiettivo è rafforzare gli investimenti e i partenariati tra Tunisia ed Europa, favorendo nuove opportunità per cittadini e imprese nell’ambito dell’approccio europeo Team Europe.

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