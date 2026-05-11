Cina: Hanzhong, ibis crestati entrano nella fase critica della riproduzione (1)

HANZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una “coppia” di ibis crestati sorveglia i propri pulcini all’interno di un nido presso un bacino idrico nel distretto di Nanzheng della città di Hanzhong, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 10 maggio 2026. Gli ibis crestati sono recentemente entrati in una fase cruciale del loro periodo riproduttivo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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