Cina: giovani delle due sponde dello Stretto di Taiwan in concerto a Tianjin (3)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei giovani musicisti provenienti da entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan eseguono brani tradizionali cinesi durante un concerto di musica popolare cinese al Conservatorio di musica di Tianjin, nel nord della Cina, l’8 luglio 2026. Il concerto si è tenuto ieri sera nell’ambito dei programmi di scambio durante la 17esima edizione della Fiera commerciale Tianjin-Taiwan.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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