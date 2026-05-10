HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti stranieri visitano la Qilou Old Street a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 9 maggio 2026. La Qilou Old Street, punto di riferimento culturale centenario di Haikou, è diventata una destinazione popolare per i turisti stranieri con l’avanzare dello sviluppo del Porto di libero scambio di Hainan.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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