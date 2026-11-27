GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un veicolo della casa automobilistica cinese BYD dimostra le proprie capacità di ricarica ultrarapida in condizioni di basse temperature durante la 24esima edizione del Salone internazionale dell’auto di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 27 novembre 2026. A tema “Nuova tecnologia, nuova vita”, l’evento ha preso il via oggi e durerà fino al 6 dicembre. Oltre 1.100 veicoli sono in esposizione al salone, di cui oltre il 60% sono veicoli a nuova energia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).