GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano la 24esima edizione del Salone internazionale dell’auto di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 27 novembre 2026. A tema “Nuova tecnologia, nuova vita”, l’evento ha preso il via oggi e durerà fino al 6 dicembre. Oltre 1.100 veicoli sono in esposizione al salone, di cui oltre il 60% sono veicoli a nuova energia.

-Foto Xinhua-

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