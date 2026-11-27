GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano la 24esima edizione del Salone internazionale dell’auto di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 27 novembre 2026. A tema “Nuova tecnologia, nuova vita”, l’evento ha preso il via oggi e durerà fino al 6 dicembre. Oltre 1.100 veicoli sono in esposizione al salone, di cui oltre il 60% sono veicoli a nuova energia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]