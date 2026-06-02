Cina: giovani artisti tengono viva l’opera Qinqiang a Xi’an (2)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Li Yintong (a sinistra) e Wang Yang, artisti dell’opera Qinqiang della Compagnia giovanile dello Xi’an Performing Arts Group, sono impegnati nelle prove a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 29 maggio 2026. L’opera Qinqiang, un genere di opera popolare cinese originario della dinastia Zhou occidentale (1046 a.C.-771 a.C.), continua a prosperare in una vasta regione della Cina nord-occidentale ed è stata inserita nell’elenco del patrimonio culturale immateriale della Cina nel 2006. Sin dalla sua fondazione, oltre quattro anni fa, la Compagnia giovanile ha messo in scena più di 20 opere complete e 40 estratti, vincendo diversi premi nazionali. Ogni fine settimana si esibisce su un palco pubblico a Xi’an, avvicinando l’opera Qinqiang ai residenti locali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)