Cina: giocattoli e collezionabili, alla CIIE boom del “consumo emozionale” (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori scelgono confezioni a sorpresa nell’area espositiva dedicata ai beni di consumo della nona edizione della China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, il 9 novembre 2026. All’evento, gli stand di giocattoli creativi, articoli da collezione di tendenza e prodotti di merchandise di specifici marchi hanno attirato numerosi visitatori. Man mano che la domanda dei consumatori si orienta verso scelte più personalizzate e incentrate sull’esperienza, il “consumo emozionale” è diventato un nuovo segmento di crescita nel mercato dei beni di consumo. In fiera riscuotono particolare successo i prodotti “feel-good” che si acquistano semplicemente per tirarsi su di morale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)