FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 29 aprile 2026, mostra una lampada in bronzo esposta al Museo di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Una mostra dedicata alla tomba principale del marchese di Haihun è stata inaugurata qui ieri e resterà aperta fino al 30 luglio, con oltre 120 reperti esposti. La tomba, il cui scavo è stato una delle attività archeologiche più significative realizzate nel Paese negli ultimi anni, è una delle poche tombe imperiali a non essere stata saccheggiata e risale alla dinastia Han occidentale (202 a.C.-25 d.C.).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).