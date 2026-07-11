FUDING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Funzionari locali preparano i letti in un rifugio temporaneo nel villaggio di Aokou, a Fuding, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, l’11 luglio 2026. Sabato il Fujian ha mantenuto la risposta di emergenza di livello II per i tifoni e attivato una risposta di emergenza di livello III per il controllo delle inondazioni, mentre il tifone Bavi si avvicina alla costa orientale della Cina. Le autorità locali hanno adottato misure precauzionali per fronteggiare il tifone, tra cui l’evacuazione dei residenti e l’ispezione delle aree a rischio geologico. I rifugi temporanei sono stati completamente riforniti di beni di prima necessità e risorse mediche.

-Foto Xinhua-

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