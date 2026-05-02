Cina: Festa del Lavoro all’insegna di cultura e divertimento (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini fanno volare degli aquiloni a Urumqi, nella Regione Autonoma dello Xinjiang Uiguro, nella Cina nord-occidentale, il primo maggio 2026. In tutto il Paese, le persone stanno trascorrendo in vari modi le vacanze in corso per la Festa del Lavoro.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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