Cina: Festa del Lavoro all’insegna di cultura e divertimento (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il primo maggio 2026 mostra dei turisti in visita al quartiere storico e culturale del barocco cinese di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang. In tutto il Paese, le persone stanno trascorrendo in vari modi le vacanze in corso per la Festa del Lavoro.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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