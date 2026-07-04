Cina: dataset dinamico a 10 metri sulle zone umide dei laghi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un gruppo di ricercatori cinesi ha realizzato un dataset sulla distribuzione spaziale delle zone umide lungo le rive dei laghi in Cina, con una risoluzione spaziale di 10 metri, relativo al periodo 2019-2023. Lo riporta un recente articolo di ricerca pubblicato sul Journal of Hydrology: Regional Studies.

Queste zone umide si trovano nelle aree di transizione tra laghi e terraferma e i loro confini spaziali cambiano costantemente in risposta all’innalzamento e all’abbassamento dei livelli delle acque lacustri.

I ricercatori dell’Istituto di Geografia e Agroecologia del Nord-est dell’Accademia cinese delle Scienze hanno sviluppato un metodo di identificazione automatica basato su dati di telerilevamento in serie temporale. Questo ha permesso di mappare su larga scala e con elevata precisione le zone umide lungo le rive dei laghi in tutto il Paese e di condurre un’analisi sistematica dei loro modelli di trasformazione e dei fattori che li determinano.

Lo studio ha evidenziato che queste zone umide presentano una marcata eterogeneità spaziale, con una distribuzione più densa nelle aree umide del sud-est della Cina.

In particolare, il deflusso dei bacini idrografici è il principale fattore che influenza i cambiamenti delle zone umide lungo le rive dei laghi in Cina. Nelle regioni fredde, l’aumento delle temperature e lo scioglimento delle nevi hanno effetti più evidenti sui cambiamenti delle zone umide, mentre nelle aree aride svolgono un ruolo dominante le variazioni delle precipitazioni e dell’evaporazione, secondo lo studio.

L’alternanza tra siccità e inondazioni tende a causare oscillazioni più frequenti dei livelli delle acque lacustri, intensificando ulteriormente i cambiamenti in queste zone umide.

I ricercatori hanno osservato che le variazioni delle zone umide lungo le rive dei laghi possono incidere su processi ecologici come la qualità degli habitat degli uccelli acquatici e le emissioni di gas serra.

Il nuovo dataset ad alta precisione dovrebbe fornire un importante supporto in termini di dati per la conservazione, la valutazione ecologica e la gestione scientifica delle zone umide in Cina, offrendo inoltre un nuovo approccio tecnico per il monitoraggio globale delle zone umide lungo le rive dei laghi.

(ITALPRESS).