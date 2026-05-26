TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff della World Intelligent Industry Expo 2026 allestisce gli stand presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni (Tianjin), nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, il 26 maggio 2026. L’evento si terrà qui dal 28 al 31 maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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