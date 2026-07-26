Cina: completata la posa delle travi del ponte ferroviario di Tongjiang (3)

JIAMUSI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 25 luglio 2026 mostra il cantiere del grande ponte di Tongjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. I lavori di posa delle travi del ponte, lungo 10.435 metri e parte del progetto di ampliamento della capacità e ammodernamento della ferrovia Jiamusi-Tongjiang, sono stati completati ieri con successo. Una volta completata, la linea ferroviaria, lunga 258 chilometri, aumenterà la capacità di trasporto del porto di Tongjiang, un importante punto di accesso lungo la rotta orientale del servizio di treni merci tra Cina ed Europa.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).