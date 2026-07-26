Cina: al via il 44esimo festival delle corse di cavalli di Yushu (1)

YUSHU (CINA) (ITALPRESS) – Un cavaliere si esibisce in acrobazie equestri nel corso della cerimonia di apertura del 44esimo festival delle corse di cavalli di Yushu, nella prefettura autonoma tibetana di Yushu, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, il 25 luglio 2026. Il festival ha preso il via ieri e proseguirà fino ad agosto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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